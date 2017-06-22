Песков объяснил, почему промок Путин

«Это как на мемориальной церемонии не снять шляпу», — заявил Песков.

Как заявила эксперт агентства «Деловой протокол» Гилана Михайлова, в протоколе президента России не говорится, в каких ситуациях глава государства имеет право воспользоваться зонтом, а в каких – не имеет. По мнению специалиста, решение отказаться от зонта принял сам Путин. По информации журналистов от источников в Кремле, российский президент не любит зонтов и не обращает внимания на погоду.

22 июня в День памяти и скорби Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата под проливным дождём. В 1941 году в этот день нацистская Германия напала на Советский Союз. В Великой Отечественной Войне погибли около 26 миллионов советских граждан. Акции памяти проходят во всех регионах России и во всех бывших советских республиках.