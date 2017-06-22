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Россияне без новогодних каникул и другие события дня

Россияне без новогодних каникул и другие события дня
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Белый дом хочет смягчить новые санкции против России

Фото: РИА Новости

Белый дом планирует «подтолкнуть» республиканцев в Палате представителей к внесению в законопроект о новых санкциях против России поправок, выгодных администрации Дональда Трампа. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источник на должностное лицо в аппарате.
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Польша объяснила перехват самолета Шойгу

Фото: Минобороны РФ

В Минобороны Польши заявили, что истребители F-16 сопровождали самолет российского министра обороны Сергея Шойгу из-за его полета в опасной близости к границам НАТО. Об этом сообщает Wpolityce.pl.
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Россиян хотят лишить новогодних каникул
Группа депутатов фракции КПРФ в Госдуме, в том числе лидер партии Геннадий Зюганов, внесла в нижнюю палату парламента проект закона, который предполагает отмену новогодних каникул. Законопроект сегодня опубликован в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы.
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"Нафтогаз" поставил "Газпрому" условие

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Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев назвал условие, после которого Украина согласится снова закупать российский газ. По его словам, это может произойти только после выполнения «Газпромом» решения Арбитражного суда Стокгольма. Об этом сообщает «Корреспондент.net».
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В гостях у сказки: Почему Трамп принимал Порошенко пять минут

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Обстоятельства состоявшейся 20 июня встречи президентов США и Украины стали в буквальном смысле слова мемами. И отнюдь не из-за ее «исторического» характера, как надеялся Киев. Дональд Трамп принял Петра Порошенко как бы между делом, беседуя одновременно со своим советником.
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ВСУ заявили о появлении в Донбассе российского спецназа
В Вооруженных силах Украины (ВСУ) заявили, что на территорию Донбасса вошло подразделение российского спецназа из города Тольятти. Об этом сообщает пресс-центр штаба украинской операции на своей странице в Facebook.
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Керченский мост лег на бюджет Украины
Киев выразил недовольство строительством Россией моста через Керченский пролив, поскольку, по словам главы Министерства инфраструктуры Украины Юрия Лавренюка, это приведет к сокращению количества заходов судов в порты Мариуполя и Бердянска.
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Разоблачен пожаловавшийся Путину почтальон
Почтальон, который в ходе «Прямой линии» пожаловался президенту России Владимиру Путину на низкую зарплату, работает на полставки. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава Роструда Всеволод Вуколов.
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В Москве забанили Google

Фото: Google

Московский интернет-провайдер «Авакс» заблокировал поисковую систему Google. Об этом сообщает RNS со ссылкой на клиентов «Авакса».
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РИА Новости
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