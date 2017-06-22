В сети запустили акцию в поддержку Путина

В социальных сетях началась акция «Мой президент». Таким хэштегом пользователи сопровождают снимки президента России во время церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Об этом сообщает портал LIFE

«Буду краток. Это МОЙ ПРЕЗИДЕНТ!»; «Это наш президент!»; «Сегодня фраза #мойпрезидент сделала этот день», - написали пользователи в подписях к снимкам Путина

22 июня в День памяти и скорби российский президент Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата под проливным дождём. Глава государства решил отказаться от зонта, так как, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, это противоречило бы характеру церемонии.

В 1941 году в этот день нацистская Германия напала на Советский Союз. В Великой Отечественной Войне погибли около 26 миллионов советских граждан. Акции памяти прошли во всех регионах России и во всех бывших советских республиках.