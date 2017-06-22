Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект об отмене новогодних каникул

Группа депутатов фракции КПРФ Госдуме , в том числе лидер партии Геннадий Зюганов , внесла в нижнюю палату парламента проект закона, который предполагает отмену новогодних каникул. Законопроект сегодня опубликован в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

Депутаты предлагают, чтобы статус нерабочих праздничных дней в РФ имели: 31 декабря, 1 января (как новогодние праздники); 7 января (Рождество Христово); 23 февраля (День защитника Отечества; 8 марта (Международный женский день); 18 марта (день воссоединения Крыма с Россией); 1 мая (праздник весны и труда); 9 мая (День Победы); 12 июня (День России); 4 ноября (День народного единства); 7 ноября (день великой Октябрьской социалистической революции).

Предлагаемые изменения, поясняют парламентарии, «обусловлены практикой трудовых отношений и рядом политических событий в истории России».

Если 31 декабря будет нерабочим днем, граждане смогут «спокойно подготовится к встрече Нового года без затрат рабочего времени, что имеет место в настоящее время», указывают авторы законопроекта.

«Одновременно исключаются из перечня нерабочих дней новогодние каникулы. По вопросу упразднения новогодних каникул поступает много писем. Граждане России в начале нового года остаются без зарплаты и требуют вернуть рабочие дни в полной мере», - говорится в пояснительной записке к проекту закона.