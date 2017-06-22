МИД назвал глумлением закон сейма Польши о памятниках

Закон о запрете пропаганды тоталитарных режимов, в том числе коммунизма, принятый сегодня сеймом Польши, является позорным глумлением над памятью погибших в Великой Отечественной войне, поскольку предусматривает снос мемориалов в честь Красной армии. Об этом говорится в заявлении МИД России , размещенном на сайте ведомства.

«С особым кощунством польские власти приурочили это решение к святому и трагическому для нас дню начала гитлеровской агрессии против СССР. Иначе как позорным глумлением над памятью погибших такие действия не назовешь», - подчеркнули в МИДе.

Российские дипломаты выразили уверенность, многие и в Польше не приемлют это «гнусное поведение», и подобные законы провоцируют обострение отношений двух стран.

Отметим, что за принятие закона - поправки к документу о «декоммунизации» от 1 апреля 2016 года - проголосовали 408 депутатов, против - 15 человек. Его положения не применяются к памятникам, которые находятся на кладбищах и не выставлены на всеобщее обозрение.

По мнению российского внешнеполитического ведомства, именно памятники в честь подвига Красной армии являются главной целью поправок.