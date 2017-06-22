Россия направила ноту Франции

«В пригороде Парижа Бобиньи, который славится своей криминогенной обстановкой, было совершено нападение с целью ограбления на автомашину немецкой компании, арендованную для работы с российской делегацией, которая участвует в аэрокосмическом салоне в Ле Бурже», - рассказала Захарова.

Она отметила, что в результате ЧП злоумышленники украли сумку водителя, в которой были и документы. Чиновник получил незначительные травмы.

Вечером во вторник, 20 июня, в Париже в районе Сан-Дени на Сергея Корнева было совершено нападение с целью ограбления.

Глава делегации возвращался с выставки, но на выезде из тоннеля неизвестные разбили стекло его автомобиля. Злоумышленники угрожали своим жертвам физической расправой и требовали денег.

Сообщалось, что полицейские Франции уже задержали четверых подозреваемых.