Захарова рассказала о «сверхдипломатичных нагоняях» от Лаврова

«Это был бы какой-то оксюморон: чтобы Сергей Викторович (Лавров, министр иностранных дел России – прим. Рамблер) — и недипломатично. Так не бывает. Поэтому у нас и нагоняи тоже сверхдипломатичные», — заявила Захарова.

Своё заявление Захарова сделала, отвечая на вопрос журналиста, как в ведомстве решаются спорные моменты. Ранее представитель министерства заявила, что времена, когда Лаврова можно было назвать заядлым курильщиком, остались в прошлом.