Путин: утрата патриотизма — первый шаг к глобальной катастрофе

«(Утрата патриотизма – прим. Рамблер) Чрезвычайно опасная вещь, это первый шаг к глобальной катастрофе. Мы с вами не можем этого допустить ни в коем случае», - заявил Путин.

Путин добавил, что «идентичность может быть какая угодно – и русская, и бурятская, и еврейская, и татарская», однако необходимо иметь и «общенациональную идентичность», которая бы объединяла всех граждан страны. Своё заявление Путин сделал в Кремле на встрече с классными руководителями выпускных классов из разных регионов страны. Ранее Путин рассказал педагогам, как решил стать разведчиком. По словам главы государства, он пошёл в приёмную организации, где ему посоветовали получить высшее юридическое образование.