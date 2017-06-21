«Кошелёк или жизнь». Путин рассказал учителям анекдот

«Вот так напали на одного и спрашивают: «Кошелёк или жизнь?». Он отвечает: «Кошелёк бабушкин — жизнь забирай». Вот это результат воспитания», — заявил Путин.

Путин рассказал анекдот в ответ на просьбу учителей повысить зарплаты за классное руководство. По словам педагогов, надбавка за классное преподавание составляет от 1 до 3 тысяч рублей. Преподаватели, в свою очередь, тоже рассказали президенту России анекдот.

«Поздно вечером учительница возвращается домой. На неё нападает грабитель: «Отдай часы». А учительница ему отвечает: «Часы не отдам — классное руководство забирай», — пошутила одна из учителей.

Путин отметил, что «фундаментальной вещью» считает воспитание человека таким образом, чтобы он «должным образом относился и к себе самому, и к своим друзьям, семье, к Родине». Глава государства поздравил выпускников с окончанием школы.