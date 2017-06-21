Макрон рассказал о том, что уважает Путина

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал о том, что он уважает своего российского коллегу Владимира Путина . Об этом французский лидер заявил в опубликованном в среду интервью ряду СМИ, в том числе испанской газете El Pais.

"Я уважаю Владимира Путина, - подчеркнул президент. - У меня с ним был конструктивный обмен (мнениями)". "У нас есть реальные разногласия, в частности, по Украине, но он увидел, какова моя точка зрения".

Комментируя борьбу с терроризмом, Макрон отметил, что "они (экстремисты) являются врагами" международного сообщества. "Нам нужно содействие всех, чтобы уничтожить их (террористов), в особенности России", - заявил французский лидер.