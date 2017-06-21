"Этот фильм создавался на ходу", - признался глава государства на встрече с педагогами.

Одна из участниц встречи сослалась на этот фильм, в котором Путин заявил, что выбрал профессию в том числе благодаря фильмам. Она посетовала, что сейчас таких фильмов нет. "А когда я такое говорил?" - отреагировал Путин. Ему пояснили, что эти слова звучали в фильме Стоуна.