Главные события у вас в почте
Путин рассказал, что фильм Стоуна о нем создавался "на ходу"
Президент России Владимир Путин рассказал, что фильм Оливера Стоуна о российском лидере создавался "буквально на ходу".
"Этот фильм создавался на ходу", - признался глава государства на встрече с педагогами.
Одна из участниц встречи сослалась на этот фильм, в котором Путин заявил, что выбрал профессию в том числе благодаря фильмам. Она посетовала, что сейчас таких фильмов нет. "А когда я такое говорил?" - отреагировал Путин. Ему пояснили, что эти слова звучали в фильме Стоуна.
В ответ президент рассказал, что часто ему приходилось давать комментарии режиссеру "прямо с колес". "Я реально не помню, что говорил (в некоторых из интервью Стоуну)", - признался российский лидер.
Оставить комментарий