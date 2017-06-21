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РИА Новости

Российский постпред стал главой контртеррористического управления ООН

Россиянин стал главой антитеррористического управления ООН
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Представитель РФ при международных организациях в Вене Владимир Воронков возглавит контртеррористическое управление ООН в статусе заместителя генерального секретаря. Соответствующее назначение глава всемирной организации Антониу Гутерреш произвел в среду.
Ранее во вторник генсек ООН сообщил, что глава нового управления всемирной организации по борьбе с терроризмом будет назначен "на этой неделе".
Генеральная Ассамблея ООН 15 июня постановила учредить управление всемирной организации по борьбе с терроризмом. В новую структуру будут переведены из департамента по политическим вопросам офис по борьбе с терроризмом и целевая группа по борьбе с терроризмом и работающего в них в настоящее время сотрудников. Глава нового департамента будет иметь статус заместителя генерального секретаря.
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