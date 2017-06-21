Главные события среды

Шойгу: ситуация у границ России ухудшается

Повышение активности Североатлантического альянса у западных границ России ухудшает обстановку в регионе. С таким заявлением выступил Сергей Шойгу. Слова министра обороны России передаёт ТАСС

Опубликовано видео сближения F-16 с самолетом Шойгу

Дело "пьяного мальчика": известны результаты повторной экспертизы

Повторная судмедэкспертиза подтвердила высокое содержание алкоголя в крови шестилетнего Алексея Шимко , которого сбил автомобиль во дворе дома в Подмосковье. Об этом со ссылкой на компетентный источник сообщает «Интерфакс»

Госдума расширила полномочия ФСО

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о расширении полномочий Федеральной службы охраны (ФСО), сообщает агентство «Москва»

Курс преодолел новый рубеж

Курс доллара в ходе торгов поднялся выше 60 рублей впервые с февраля. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Сборная Португалии победила Россию на КК

Сборная России проиграла команде Португалии в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций. Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Предложен новый способ заставить россиян копить на пенсии

Крым отказался от товарооборота с Украиной