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Главные события среды

Падение рубля, поворот в деле «пьяного мальчика» и другие события дня
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Шойгу: ситуация у границ России ухудшается
Повышение активности Североатлантического альянса у западных границ России ухудшает обстановку в регионе. С таким заявлением выступил Сергей Шойгу. Слова министра обороны России передаёт ТАСС.
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Опубликовано видео сближения F-16 с самолетом Шойгу
Телеканал «Звезда» опубликовал видео сближения истребителя НАТО F-16 с самолетом главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.
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Дело "пьяного мальчика": известны результаты повторной экспертизы

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Повторная судмедэкспертиза подтвердила высокое содержание алкоголя в крови шестилетнего Алексея Шимко, которого сбил автомобиль во дворе дома в Подмосковье. Об этом со ссылкой на компетентный источник сообщает «Интерфакс».
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Госдума расширила полномочия ФСО

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Госдума приняла в третьем чтении законопроект о расширении полномочий Федеральной службы охраны (ФСО), сообщает агентство «Москва».
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Курс преодолел новый рубеж

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Курс доллара в ходе торгов поднялся выше 60 рублей впервые с февраля. Об этом свидетельствуют данные биржи.
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Сборная Португалии победила Россию на КК

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Сборная России проиграла команде Португалии в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций. Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
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Предложен новый способ заставить россиян копить на пенсии

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Минфин на следующей неделе внесет в правительство РФ доработанную концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК), пишет в среду газета «Ведомости» со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева.
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Крым отказался от товарооборота с Украиной

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Глава госкомитета правительства Крыма Заур Смирнов заявил, что на полуострове не станут возобновлять товарооборот с Украиной из-за «враждебных настроений» по отношению к России. Об этом сообщает РИА Новости.
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