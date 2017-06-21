Главные события среды

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Шойгу: ситуация у границ России ухудшается
Повышение активности Североатлантического альянса у западных границ России ухудшает обстановку в регионе. С таким заявлением выступил Сергей Шойгу. Слова министра обороны России передаёт ТАСС.
Опубликовано видео сближения F-16 с самолетом Шойгу
Телеканал «Звезда» опубликовал видео сближения истребителя НАТО F-16 с самолетом главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.
Дело "пьяного мальчика": известны результаты повторной экспертизы
Повторная судмедэкспертиза подтвердила высокое содержание алкоголя в крови шестилетнего Алексея Шимко, которого сбил автомобиль во дворе дома в Подмосковье. Об этом со ссылкой на компетентный источник сообщает «Интерфакс».
Фото: globallookpress.com
Госдума приняла в третьем чтении законопроект о расширении полномочий Федеральной службы охраны (ФСО), сообщает агентство «Москва».
Курс преодолел новый рубеж
Курс доллара в ходе торгов поднялся выше 60 рублей впервые с февраля. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Сборная Португалии победила Россию на КК
Фото: ТАСС
Сборная России проиграла команде Португалии в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций. Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Предложен новый способ заставить россиян копить на пенсии
Минфин на следующей неделе внесет в правительство РФ доработанную концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК), пишет в среду газета «Ведомости» со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева.
Крым отказался от товарооборота с Украиной
Фото: Reuters
Глава госкомитета правительства Крыма Заур Смирнов заявил, что на полуострове не станут возобновлять товарооборот с Украиной из-за «враждебных настроений» по отношению к России. Об этом сообщает РИА Новости.
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