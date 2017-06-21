В МИД России назвали новые санкции США «политическим подарком» Порошенко

«Очевидно, что это — «политический подарок» находившемуся в США Петру Порошенко. Санкции введены под старым предлогом событий на Украине. Несуразность этой мотивировки очевидна, особенно с учётом того, что американцы теперь фактически обвиняют в украинском кризисе, среди прочих, московский байк-центр и известную компанию, занимающуюся кейтерингом», — цитирует Рябкова пресс-служба ведомства.

По словам дипломата, абсурдность этого решения сопоставима «с прошлогодним включением в американские санкционные списки московского бассейна «Чайка».

«В Вашингтоне не могут не понимать, что подобные эскапады только раззадоривают «партию войны» в Киеве, давно стремящуюся сорвать мирное урегулирование конфликта в Донбассе», — подчеркнул замглавы МИД России.

Он выразил сожаление, что новое американское руководство идёт на поводу у «заядлых русофобов» из конгресса США, которые пытаются «обнулить» любые перспективы для выравнивания российско-американских отношений.