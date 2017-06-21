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В МИД России назвали новые санкции США «политическим подарком» Порошенко
Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал «политическим подарком» украинскому президенту Петру Порошенко введение США новых санкций в отношении Москвы.
«Очевидно, что это — «политический подарок» находившемуся в США Петру Порошенко. Санкции введены под старым предлогом событий на Украине. Несуразность этой мотивировки очевидна, особенно с учётом того, что американцы теперь фактически обвиняют в украинском кризисе, среди прочих, московский байк-центр и известную компанию, занимающуюся кейтерингом», — цитирует Рябкова пресс-служба ведомства.
По словам дипломата, абсурдность этого решения сопоставима «с прошлогодним включением в американские санкционные списки московского бассейна «Чайка».
«В Вашингтоне не могут не понимать, что подобные эскапады только раззадоривают «партию войны» в Киеве, давно стремящуюся сорвать мирное урегулирование конфликта в Донбассе», — подчеркнул замглавы МИД России.
Он выразил сожаление, что новое американское руководство идёт на поводу у «заядлых русофобов» из конгресса США, которые пытаются «обнулить» любые перспективы для выравнивания российско-американских отношений.
Ранее украинский политолог Вадим Карасёв в беседе с НСН прокомментировал встречу президентов США и Украины Дональда Трампа и Порошенко.
20 июня Минфин США расширил санкции в отношении граждан и организаций в связи с конфликтом на Украине. Санкции были введены в отношении 38 частных лиц и организаций.
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