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Путин развеял опасения насчет "Северного потока-2"
Президент России Владимир Путин заявил, что "Северный поток-2" не направлен против кого-то.
Российский лидер Владимир Путин высказался о спорах вокруг "Северного потока-2". Он отметил, что партнерам необходимо спокойно объяснить, что данный проект был задуман не с целью того, чтобы направить его против кого-то.
Он нужен для того, чтобы способствовать развитию энергетического рынка, заключил президент.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что Владимир Путин проведет встречу с главой нефтегазовой компании Royal Dutch Shell. Стороны, по словам Пескова, должны обсудить реализацию проекта "Северный поток-2".
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