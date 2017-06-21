Президент России Владимир Путин заявил, что "Северный поток-2" не направлен против кого-то.

Российский лидер Владимир Путин высказался о спорах вокруг "Северного потока-2". Он отметил, что партнерам необходимо спокойно объяснить, что данный проект был задуман не с целью того, чтобы направить его против кого-то.

Он нужен для того, чтобы способствовать развитию энергетического рынка, заключил президент.