Стоун: США видят Россию как часть проблемы НАТО

«Я думаю, США в основном видят Россию как часть проблемы НАТО», — сказал Стоун.

По мнению режиссёра, власти США мыслят так, чтобы держать Европу под своим контролем — поэтому в их интересах получить как больше стран, которые присоединяются к альянсу.

«Путин объясняет, что означает, если вы присоединяетесь к НАТО: вы получаете ядерное оружие и они (США — RT) делают всё, что хотят на вашей земле», — отмечает Стоун.

Ранее в интервью Стоуну Путин назвал НАТО внешнеполитическим инструментом США, в котором есть только вассалы Соединённых Штатов, но нет союзников.

«Когда страна становится членом НАТО, ей уже очень трудно сопротивляться давлению со стороны такой крупной страны — лидера НАТО, как США. И там легко может появиться всё что угодно — и система противоракетной обороны, и новые базы, и, если потребуется, и новые ударные комплексы», — сказал Путин.