Далее:
Срочно
Сборная Португалии победила Россию на КК [date]
Главное сейчас
Рамблер

Самолеты НАТО второй раз за день сопроводили борт Шойгу

Самолеты НАТО снова сопроводили борт Шойгу
Фото:
Самолёт министра обороны России Сергея Шойгу на пути из Калининграда вновь сопровождали истребители Североатлантического альянса. Об этом сообщает РИА Новости.
Инцидент произошёл над нейтральными водами Балтики. Самолёты НАТО следовали на большом расстоянии от борта главы ведомства. Лайнер Шойгу защищали истребители-бомбардировщики Су-34. В Калининграде глава оборонного ведомства провёл выездное заседание коллегии министерства. Мероприятие было посвящено вопросам безопасности у западных границ России. 21 июня истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолёту Шойгу над нейтральными водами Балтики, когда министр обороны летел в Калининград. Иностранный самолёт был перехвачен российским истребителем Су-27.
Еще 38 источников
Политика
НАТО Министерство обороны
Сергей Шойгу
Оставить комментарий

Последние новости