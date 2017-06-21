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Самолеты НАТО второй раз за день сопроводили борт Шойгу
Самолёт министра обороны России Сергея Шойгу на пути из Калининграда вновь сопровождали истребители Североатлантического альянса. Об этом сообщает РИА Новости.
Инцидент произошёл над нейтральными водами Балтики. Самолёты НАТО следовали на большом расстоянии от борта главы ведомства. Лайнер Шойгу защищали истребители-бомбардировщики Су-34. В Калининграде глава оборонного ведомства провёл выездное заседание коллегии министерства. Мероприятие было посвящено вопросам безопасности у западных границ России. 21 июня истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолёту Шойгу над нейтральными водами Балтики, когда министр обороны летел в Калининград. Иностранный самолёт был перехвачен российским истребителем Су-27.
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