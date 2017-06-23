Политолог обозначил условие назначения преемника Тулеева

В этом случае будет обеспечена ровная линия преемственности, считает он. «Приход нового губернатора, если Тулеев его публично не благословил, будет серьезной проблемой и для самого врио, и для региона», — сказал политолог.

При этом новый руководитель Кемеровской области должен также устраивать федеральный центр, отметил Калачев.

По его словам, в регионе сейчас выстроена серьезная социальная программа поддержки малоимущих, что позволяет Тулееву сохранять высокий авторитет среди населения. К примеру, многодетным семьям безвозмездно выдают мелкий и крупный рогатый скот, продукты питания, уголь: «Такой патерналистский подход».

22 июня сообщалось, что Тулеев, который перенес многочасовую операцию на позвоночнике в немецкой клинике, продолжит реабилитацию в одном из медицинских учреждений Кемерово. По словам врачей, больничный режим не помешает ему работать.

19 июня стало известно, что 73-летний кемеровский губернатор второй раз за месяц продлил отпуск. Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники написала, что причиной этому стала болезнь. Собеседник издания утверждал, что Тулеев хочет продержаться на своем посту ровно 20 лет — до 1 июля. В областной администрации позднее заявили, что глава региона намерен исполнять свои обязанности до 2020 года.

Аман Тулеев возглавил Кемеровскую область в 1997 году. В сентябре 2015-го он был избран главой региона в пятый раз, набрав более 96 процентов голосов.