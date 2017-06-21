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Российская Газета

Большинство россиян поддержали внешнюю политику Путина

Большинство россиян поддержали внешнюю политику Путина
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Большинство граждан России доверяют тому, как глава государства Владимир Путин ведет международные дела. Об этом свидетельствует опрос Pew Research Center.
Не менее 87 процентов опрошенных поддержали лидера РФ в решении глобальных проблем и принятии правильных решений в международных делах, передает РИА Новости.
При этом 63 процентов респондентов одобряют то, как Путин ведет отношения с Украиной, 73 процента - как он ведет отношения с США. Также 59 процентов опрошенных считает, что Россия играет более важную роль в мире, чем десять лет назад.
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РИА Новости
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