Большинство россиян поддержали внешнюю политику Путина

Большинство граждан России доверяют тому, как глава государства Владимир Путин ведет международные дела. Об этом свидетельствует опрос Pew Research Center.

Не менее 87 процентов опрошенных поддержали лидера РФ в решении глобальных проблем и принятии правильных решений в международных делах, передает РИА Новости

При этом 63 процентов респондентов одобряют то, как Путин ведет отношения с Украиной, 73 процента - как он ведет отношения с США. Также 59 процентов опрошенных считает, что Россия играет более важную роль в мире, чем десять лет назад.