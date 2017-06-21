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Лавров рассказал о регулярных разговорах с Тиллерсоном по телефону
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что он регулярно общается в госсекретарём США Рексом Тиллерсоном по телефону.
«Контакты не прекращались, мы регулярно общаемся по телефону», — говорится в ответе министра на вопрос о его контактах с Тиллерсоном, размещённом на сайте МИД.
Накануне Лавров заявил, что знает о так называемом плане госсекретаря США Рекса Тиллерсона по выстраиванию отношений с Россией только из материалов СМИ.
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