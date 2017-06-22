В Госдуме считают уместными ответные меры в связи с новыми санкциями США

Георгий Карлов. Новые санкции США в отношении РФ контрпродуктивны, несут в себе мину замедленного действия, и российские контрмеры были бы уместны, заявил РИА Новости в рамках проходящего в Вашингтоне арктического форума депутат Госдумы РФ

"Проект санкций, одобренный сенатом, несет в себе мину замедленного действия… Он контрпродуктивен… Ответные меры со стороны России на санкции были бы уместны", — сказал он.

Карлов прибыл в Вашингтон вместе с членом Совета Федерации от Мурманской области Игорем Чернышенко , который ранее заявил РИА Новости, что намерен обсудить с законодателями США вопрос новых санкций.