Путин предостерег ОП от работы с министерствами на Западе

"Ни в коем случае не обращайтесь во всякие министерства, ведомства. Уверяю вас, там бюрократия еще круче, чем у нас, а государство там еще гораздо более жесткое, чем у нас, структуры административные — железобетонные. Там никакой расхлябанности нет", — сказал Путин.

Он добавил, для того чтобы работа была эффективной, нельзя работать "напрямую с какими-то официальными структурами за границей".

"У них другие задачи в отношении России и всего, что связано с Россией. Работайте напрямую с такими же, как вы, а они уже будут влиять должным образом, и, надеюсь, позитивно, на само развитие процесса сотрудничества и на тот самый имидж России, о котором вы сказали", — заявил Путин.

Президент отметил, что народная дипломатия нужна людям, ради которых работают искренние люди, приезжающие в Россию.