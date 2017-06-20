Путин объяснил разницу между хорошими и плохими акциями протеста

Политических протестных акций, направленных на решение конкретных общественных проблем, не следует опасаться, заявил президент России Владимир Путин . Его слова приводит РИА Новости во вторник, 20 июня.

«Если эта политическая активность направлена на реальную попытку улучшить ситуацию, на реальное вскрытие каких-то проблем, не нужно этого бояться. Ведь страна большая. Вот из этих кабинетов там не все же видно, что происходит», — сказал президент на встрече с членами Общественной палаты нового созыва.

При этом глава государства раскритиковал публичные мероприятия, главная цель которых — самореклама. «Если это явно спекуляция на этих проблемах для собственной раскрутки, то это, наверное, не самый лучший способ и не самый лучший вид политической активности», — подчеркнул Путин.

15 июня Владимир Путин в беседе с журналистами после прямой линии прокомментировал акции протеста, проходящие в стране в последние месяцы. По его словам, такие мероприятия «всегда возможны в рамках демократических процедур», а любые формы протеста должны соответствовать закону.

13 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что провокационные действия на несогласованных митингах несут угрозу гражданам.