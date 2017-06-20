Москва приступила к разработке ответных мер на санкции США, заявил Рябков

"Мы об этом (шаге США) сожалеем. И именно с таким чувством в очередной раз упущенных возможностей двинуться к улучшению наших двусторонних отношений приступаем к проработке наших ответных мер" — сказал Рябков.

Во вторник Минфин США ввел санкции в отношении 38 частных лиц и организаций, в том числе замминистра экономического развития Сергея Назарова , в связи с ситуацией вокруг Украины, а также против шести банков за деятельность в Крыму.