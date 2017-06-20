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Москва приступила к разработке ответных мер на санкции США, заявил Рябков
Москва начинает разрабатывать ответные меры после очередного расширения Вашингтоном санкционного списка против России, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.
"Мы об этом (шаге США) сожалеем. И именно с таким чувством в очередной раз упущенных возможностей двинуться к улучшению наших двусторонних отношений приступаем к проработке наших ответных мер" — сказал Рябков.
Во вторник Минфин США ввел санкции в отношении 38 частных лиц и организаций, в том числе замминистра экономического развития Сергея Назарова, в связи с ситуацией вокруг Украины, а также против шести банков за деятельность в Крыму.
Как ранее заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, Россия проанализирует расширение Минфином США санкций, ответные меры могут быть предприняты после заседания G20.
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