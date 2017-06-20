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Москва приступила к разработке ответных мер на санкции США, заявил Рябков

Москва готовит ответ на санкции США
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Москва начинает разрабатывать ответные меры после очередного расширения Вашингтоном санкционного списка против России, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.
"Мы об этом (шаге США) сожалеем. И именно с таким чувством в очередной раз упущенных возможностей двинуться к улучшению наших двусторонних отношений приступаем к проработке наших ответных мер" — сказал Рябков.
Во вторник Минфин США ввел санкции в отношении 38 частных лиц и организаций, в том числе замминистра экономического развития Сергея Назарова, в связи с ситуацией вокруг Украины, а также против шести банков за деятельность в Крыму.
Как ранее заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, Россия проанализирует расширение Минфином США санкций, ответные меры могут быть предприняты после заседания G20.
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