Минфин США внес во вторник в санкционный список 38 человек и организаций, включая "двух российских госслужащих" и двух их помощников. Среди прочих ограничительные меры введены в отношении организации, которая, по утверждению ведомства, принадлежит российскому байкерскому клубу "Ночные волки", давно включенному в черные списки. Речь идет об охранном холдинге "Волк", который в сообщении Минфина фигурирует как Wolf Holding of Security Structures. Под санкции также попал ее президент Геннадий Никулов.

"Поздно очухались, поздно проснулись. Генералиссимус, пусть даже с того света, им уже прислал своего гонца - я себя имею в виду. Нас уже не остановить", - сказал Залдостанов ТАСС

"Они бесятся прежде всего от того, что никаких счетов в иностранных банках у нас нет, ни одной копейки, заработанной нами, мы не вывели в офшоры", - отметил также лидер байкерского клуба. "Это, наверное, больше всего им не дает покоя", - заключил он.