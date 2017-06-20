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Атамбаев: Россия списала все долги Киргизии
Россия списала все долги Киргизии, заявил президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в Кремле по итогам двухсторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
"Хотел бы отметить, что оказана очень большая финансовая, реальная помощь со стороны России. Сегодня обменялись наши министры финансов протоколом о списании всех долгов Кыргызстана, остатков всех долгов Кыргызстана перед Россией", - сказал Атамбаев.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов и министр финансов Киргизии Адылбек Касымалиев подписали протокол к соглашению между правительствами России и Киргизии об урегулировании задолженности Киргизии перед Россией по ранее предоставленным кредитам от 20 сентября 2012 года.