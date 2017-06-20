Атамбаев: Россия списала все долги Киргизии

Россия списала все долги Киргизии, заявил президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в Кремле по итогам двухсторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным

"Хотел бы отметить, что оказана очень большая финансовая, реальная помощь со стороны России. Сегодня обменялись наши министры финансов протоколом о списании всех долгов Кыргызстана, остатков всех долгов Кыргызстана перед Россией", - сказал Атамбаев.