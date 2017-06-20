Глава Крыма не увидел трагедии в зарплатах в полмиллиона

Глава Крыма Сергей Аксенов признал существование проблем с выполнением федеральной программы по развитию полуострова, действующей до 2020 года, но заявил, что «ничего криминального в них нет». Об этом сообщает РИА Новости.

Аксенов подчеркнул, что в середине 2016 года в программу были внесены изменения. «Проблемы с освоением средств и дисциплиной подрядчиков есть, и мы эти вопросы не сглаживаем, более самокритично, чем мы, никто не работает», - подчеркнул он.

По его словам, «финансовых глобальных нарушений нет», и власти Крыма «ничего от людей не скрывают» и «ищут пути выхода из положения».

Ранее «Коммерсант» сообщил, что Счетная палата (СП) РФ зафиксировала неэффективное исполнение программы по развитию Крыма. Эксперты СП выявили низкий уровень освоения бюджетных средств (23,6 процента в 2015 году и 63 процента в 2016-м), а также слабое привлечение денег из внебюджетных источников. Причиной таких результатов в СП назвали «отсутствие эффективной системы управления» программой.

У СП, в частности, возникли вопросы к дирекции по управлению программой. Ее финансирование (163 и 157 миллионов рублей в 2016-м и 2017 годах) назвали необоснованным. По данным Счетной палаты, 30 из 60 штатных должностей там занимают руководители и их замы. В 2016 году среднемесячные выплаты руководителям составили от 472 600 до 607 500 рублей, а их подчиненным – 302 800 рублей.