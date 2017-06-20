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США ввели новые санкции против РФ
Американские власти расширили список ограничительных мер в отношении российских физических и юридических лиц. Под новые санкции подпали 38 человек и организаций. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства финансов США.
14 июня Сенат США одобрил расширение списка антироссийских санкций. Санкции предполагают сокращение срока финансирования российским банкам с 90 до 14 дней. Кроме того, финансирование будет ограничено и российским энергетическим компаниям до 30 дней. Также под санкции подпадут те, кто планирует инвестировать средства в строительство российских экспортных трубопроводов или предоставить проектам услуги, технологии или информационную поддержку. Согласно документу, американский президент Дональд Трамп не сможет ни снять, не ослабить санкции без согласия конгресса. Президент России Владимир Путин заявил, что новые ограничительные меры негативно скажутся на р\оссийско-американских отношениях.