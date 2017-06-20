Руководители дирекции ФЦП по Крыму назначили себе зарплаты в полмиллиона

Счетная палата (СП) РФ зафиксировала неэффективное исполнение программы по развитию Крыма, действующей до 2020 года. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в Белом доме.

Эксперты СП выявили низкий уровень освоения бюджетных средств (23,6 процента в 2015 году и 63 процента в 2016-м), а также слабое привлечение денег из внебюджетных источников. Причиной таких результатов в Счетной палате назвали «отсутствие эффективной системы управления» программой.

В частности, «отставание по возведению» в строительстве было зафиксировано на 180 из 448 объектов. Кроме того, по данным СП, информационные системы Крыма и Севастополя не соответствуют единым требованиям в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Задолженность по уплате налогов и сборов в бюджет Крыма составила 665,9 миллиона рублей, а в бюджет Севастополя – 162,4 миллиона рублей. Она увеличилась с начала прошлого года в 3,6 и 2,1 раза соответственно.

У СП также возникли вопросы к дирекции по управлению федеральной программой. Ее финансирование (163 и 157 миллионов рублей в 2016-м и 2017 годах) назвали необоснованным. По данным экспертов, 30 из 60 штатных должностей там занимают руководители и их заместители. В 2016 году среднемесячные выплаты руководству составили от 472 600 до 607 500 рублей, а сотрудникам неруководящего звена – 302 800 рублей.