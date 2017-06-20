СМИ узнали о плане Госдепа по выстраиванию отношений с Россией

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон подготовил план по выстраиванию отношений с Россией, сообщает портал BuzzFeed со ссылкой на секретный документ.

План состоит из трех пунктов. Во-первых, подчеркивается, что агрессивные действия против США — «тема, контрпродуктивная для обеих сторон». В частности, упоминается приписываемые России отправка оружия афганским талибам или преследование американских дипломатов в Москве.

Второй пункт предполагает работу над решением вопросов, представляющих для США стратегический интерес. К ним относятся гражданская война в Сирии, быстро реализующуюся ядерную программу КНДР, кибербезопасность и кибершпионаж. В частности, Тиллерсон рассчитывает, что Россия не будет наращивать объем торговли с Пхеньяном после того как от Китая удалось добиться запрета на импорт угля из Северной Кореи.

Третий раздел плана посвящен необходимости достижения «стратегической стабильности», под которой подразумевается «ряд долгосрочных взаимных политических целей», поясняет издание.