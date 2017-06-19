В Совфеде прокомментировали санкции ЕС против Крыма

«Посещаемость Крыма и Севастополя гражданами Европейского союза выросла. Эта тенденция растёт. Евросоюз сам же обходит свои санкции, пытаясь реализовать собственные коммерческие интересы. Они себя отсекают от реального сотрудничества и возможности участвовать в реализации глобальных программ по Крыму и Севастополю, тогда как присутствие азиатских партнеров только растёт», — цитирует Ольгу Тимофееву ФАН.

Сенатор добавила, что у России и стран ЕС есть ряд совместных проектов по Крыму, связанных с развитием виноградарства.

«В этом проекте задействованы европейские партнёры. Просто они затрудняют эти процессы, прежде всего, для своих граждан», — отметила Тимофеева.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз продлил санкционные меры против Крыма и Севастополя ещё на год.