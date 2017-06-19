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В Совфеде прокомментировали санкции ЕС против Крыма
Крым и Севастополь на протяжении трёх лет живут в режиме санкций, и их продление – лишь закрепление сложившейся ситуации, а ограничения вредят прежде всего самому Евросоюзу, считает член Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от города Севастополь Ольга Тимофеева.
«Посещаемость Крыма и Севастополя гражданами Европейского союза выросла. Эта тенденция растёт. Евросоюз сам же обходит свои санкции, пытаясь реализовать собственные коммерческие интересы. Они себя отсекают от реального сотрудничества и возможности участвовать в реализации глобальных программ по Крыму и Севастополю, тогда как присутствие азиатских партнеров только растёт», — цитирует Ольгу Тимофееву ФАН.
Сенатор добавила, что у России и стран ЕС есть ряд совместных проектов по Крыму, связанных с развитием виноградарства.
«В этом проекте задействованы европейские партнёры. Просто они затрудняют эти процессы, прежде всего, для своих граждан», — отметила Тимофеева.
Ранее сообщалось, что Европейский Союз продлил санкционные меры против Крыма и Севастополя ещё на год.
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