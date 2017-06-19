Главные события понедельника

ЕC продлил санкции против Крыма

Евросоюз продлил на год ограничительные меры в отношении Крыма. Об этом сообщается на официальном сайте Совета ЕС.

Россия прекратила взаимодействие с США по Сирии

Россия с 19 июня прекратила взаимодействие с США по меморандуму об инцидентах в небе над Сирией. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на заявление Минобороны

В плане "возвращения" Донбасса нашли двойной смысл

Власти Украины в рамках законопроекта о реинтеграции Донбасса планируют ввести льготы и послабления для жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источник в Раде.

В России разрешили сиесту

Президент Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ», который уточняет порядок установления неполного рабочего дня, оплаты сверхурочных часов и работы в выходные и праздничные дни, а также предоставления работнику перерыва для отдыха.

МВД подтвердило столкновение поездов в Москве

На Курском вокзале 19 июня сошли с рельсов два вагона электрички. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Минобороны прокомментировало атаку на Су-22

Атаку американским самолетом сирийский Су-22 фактически можно считать военной агрессией, заявили в Минобороны.

Россияне разочаровались в Крыме

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина заявила, что в июне 2017 года продажи туров в Крым упал на 30 процентов по сравнению с этим же периодом прошлого года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Итальянец убил русскую невесту из ревности

Фото: соцсети

50-летний итальянец Стефано Перале задушил свою бывшую русскую девушку Анастасию Шакурову и до смерти забил ее нового молодого человека. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 18 июня, в Местре, недалеко от Венеции. Об этом сообщает Romagna Noi.