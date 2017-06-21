«Грязные сплетни»: власть запуталась в рассказах о Тулееве

В обладминистрации рассказали, что Тулееву специалисты провели операцию на позвоночнике. Подробности о состоянии губернатора не сообщаются. Отмечается, что представители администрации Кемеровской области смогут рассказать о самочувствии главы региона на пресс-конференции, которая состоится в четверг, 22 июня.

По словам Кузнецова, в СМИ «активно муссируются сплетни» об отставке и болезни Тулеева. Однако он отметил, что подобные сообщения являются «надуманными фактами», которые публикуют журналисты только ради рейтингов.

«Я, как глава города Новокузнецка, крайне возмущен происходящим… Сейчас Аман Гумирович находится в отпуске. И он имеет на это полное право. При этом работа областной администрации четко отлажена. Сейчас Кузбасс продолжает работать на результат, выполнять все задачи, поставленные президентом России», - написал Кузнецов.

Он также выразил надежду на то, что у представителей СМИ «возобладают разум и совесть», и в результате они остановят свою «грязную информационную кампанию» против Тулеева.

Тулеев сейчас официально находится в отпуске. На публике он не появлялся с апреля.