В Госдуме назвали реальную цель США в Сирии после инцидента с Су-22

Нападение истребителя сил международной коалиции на самолет ВВС Сирии является актом агрессии, который исходит от ощущения американской стороны своей безнаказанности, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин . Своей оценкой он поделился в беседе с «Лентой.ру»

«США сегодня не идут на достаточные контакты для того, чтобы обезопасить правительственные войска Сирии и все те силы, которые борются с терроризмом. Вместо этого они идут по пути эскалации напряженности. Это показывает, что реальная цель нахождения там армии Соединенных Штатов и коалиции — показать свое присутствие, некую силу», — сказал парламентарий.

По его мнению, Вашингтон рискует спровоцировать серьезный конфликт в ближневосточном регионе. «Все юридические принципы для того, чтобы армия САР нанесла ответный удар, есть, потому что это был агрессивный шаг в отношении суверенного государства. США должны осознать, что гегемония силы здесь не пройдет», — резюмировал Швыткин.

В воскресенье, 18 июня, Минобороны Сирии сообщило, что самолет международной коалиции во главе США уничтожил их Су-22, выполнявший боевые задачи против «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация).

В коалиции подтвердили информацию и заявили, что защищали своих партнеров. Военный самолет якобы сбрасывал бомбы рядом с бойцами «Сил демократической Сирии».