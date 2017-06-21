В Вашингтоне обсуждают возможный ответ на действия России в Сирии

В Вашингтоне обсуждают возможный ответ на "последние действия России в Сирии", заявил во вторник госсекретарь США Рекс Тиллерсон . не уточнив деталей.

"Мы обсуждаем", — ответил он на вопрос журналиста об ответных действиях США на "последние действия России в Сирии". Уточнять, с кем именно ведутся данные обсуждения, госсекретарь не стал.

В минувшее воскресенье авиация возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГ* сбила сирийский истребитель Су-22 в провинции Ракка после того, как тот якобы сбросил бомбы вблизи позиций "Сирийских демократических сил" (SDF, основу составляют отряды сирийских курдов), сообщили ранее в коалиции. Дамаск заявил, что самолет сирийских ВВС выполнял задание против ИГ*.

После этого Минобороны России заявило, что любые самолеты и беспилотники в районах выполнения боевых задач ВКС в Сирии будут приниматься на сопровождение российскими средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей. Российское военное ведомство также с 19 июня прекращает взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.

Во вторник возглавляемая США коалиция сбила БПЛА иранского производства модели Shahed-129, принадлежавший ВВС Сирии, рядом с районом Ат-Танф.

*Террористическая организация, запрещенная в России.