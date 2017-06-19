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Роскомнадзор обязал более 100 сайтов удалить пиратскую версию фильма Стоуна о Путине
Роскомнадзор направил уведомления владельцам 103 сайтов, распространявших фильм Оливера Стоуна о Путине до официальной премьеры фильма на русском языке на «Первом канале», сообщила пресс-служба регулятора. Из них 81 ресурс прекратил пиратское распространение фильма, отмечается в сообщении Роскомнадзора.
«На основании определения Мосгорсуда Роскомнадзором направлены уведомления в адрес провайдеров хостинга и владельцев 103 интернет-сайтов, распространяющих копии фильма с нарушением авторских прав. В настоящий момент администрация 81 интернет-ресурса самостоятельно по требованию Роскомнадзора ограничила доступ к противоправной информации», — сообщила пресс-служба Роскомнадзора.
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