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ВГТРК опровергла уход телеведущего Дмитрия Киселева

Телеведущий Дмитрий Киселев не планирует покидать ВГТРК, заявили «Ленте.ру» в пресс-службе госхолдинга. «С такими рейтингами не уходят», — пошутила пресс-секретарь Виктория Арутюнова.
Ранее издание Znak.com со ссылкой на два источника, близких к администрации президента, сообщило, что Киселев оставит пост заместителя руководителя ВГТРК по личным обстоятельствам. По информации издания, это должно произойти осенью.
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