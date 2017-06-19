Самолеты коалиции станут целями российских военных в Сирии

министерстве обороны РФ жестко прокомментировали действия в Сирии коалиции, возглавляемой США, назвав уничтожение самолета сирийских военных "циничным нарушением суверенитета страны". "Неоднократные боевые действия авиации США под прикрытием "борьбы с терроризмом" против законных вооруженных сил государства-члена ООН , являются грубейшим нарушением международного права и фактически - военной агрессией", - указали в военном ведомстве.

В Минобороны напомнили, что 18 июня американский истребитель F-18А из состава международной коалиции ракетой "воздух-воздух" сбил самолет Су-22 ВВС Сирии. Отмечается, что сирийский военный самолет выполнял боевую задачу по поддержке подразделений правительственных войск, ведущих наступление против террористов. Сирийский самолет в результате атаки был уничтожен, пилот успел катапультироваться, однако приземлился в районе, подконтрольном ИГИЛ ("Исламское государство" - международная террористическая организация, запрещенная в РФ). На настоящий момент судьба летчика неизвестна.

Отмечается, что американские коллеги не воспользовались существующим каналом связи между воздушными командованиями авиабазы Эль-Удейд в Катаре и авиабазой Хмеймим с целью предотвращения инцидентов в воздушном пространстве Сирии. Более того в небе над Сирией в момент атаки были и российские самолеты, указывают в Минобороны.

Как подчеркнули в военном ведомстве, отныне российские военные любые воздушные объекты в районах действия Воздушно-космических сил России в небе Сирии будут воспринимать в качестве целей. "В районах выполнения боевых задач российской авиацией самолеты и беспилотники международной коалиции, возглавляемой США, обнаруженные западнее реки Евфрат, будут приниматься на сопровождение российскими наземными и воздушными средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей", - указали в Минобороны РФ.

Кроме того Россия полностью прекращает взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечения безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии. Россия также требует тщательного расследования американским командованием данного воздушного инцидента - "с предоставлением его результатов и принятых мерах".