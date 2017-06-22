Конгрессмен: Сенат США составил законопроект о санкциях против РФ в нарушение процедуры

Новый законопроект об ужесточении режима односторонних санкций в отношении России был подготовлен Сенатом Конгресса США в нарушение принятых процедур. Это подтвердил в среду в беседе с журналистами лидер республиканского большинства в Палате представителей Конгресса Кевин Маккарти (от штата Калифорния).

"Проблема заключается в том, что Сенат оплошал", - подчеркнул законодатель, комментируя прохождение нового антироссийского законопроекта через Конгресс. Маккарти отметил, что для преодоления сложившейся ситуации необходимо обеспечить либо одобрение Палатой представителей собственного варианта законопроекта, либо принятие Сенатом определенных корректив к уже одобренному документу, то есть фактически проводить по нему повторное голосование. Тем не менее руководитель фракции большинства в нижней палате Конгресса отказался уточнять, когда именно может произойти реализация описанных им сценариев. Кроме того, Маккарти не стал пояснять, какие в точности положения законопроекта, одобренного Сенатом, нуждаются в корректировке.

Проблема заключается в том, что законопроекты, которые могут привести к увеличению доходов государства, сначала должны быть приняты Палатой представителей, а не Сенатом. Таким образом, переход означенного законопроекта на рассмотрение из верхней палаты Конгресса в нижнюю стал был нарушением конституционных норм.

Сенат в прошлый четверг подавляющим большинством голосов принял законопроект о введении новых антироссийских санкций и законодательном закреплении ряда уже действующих рестрикций такого рода. Помимо этого, сенаторы по существу предприняли попытку лишить Белый дом права единолично смягчать санкционный режим. Принятый ими документ предусматривает, что президент США должен будет представлять Конгрессу четкий перечень лиц, которых предполагается вывести из-под действия ограничительных мер. Кроме того, главу администрации США хотят обязать уведомлять законодателей о том, изменила Россия или нет свою политику на ряде направлений, в том числе касающуюся Сирии и Украины.