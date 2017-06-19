Пензенский губернатор уволил сидевших на сомнительных сайтах чиновников

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев уволил местных чиновников, в рабочее время посещавших сомнительные сайты в интернете. Об этом глава региона заявил в ходе оперативного совещания, состоявшегося в понедельник, 19 июня, сообщает PenzaNews.

Белозерцев отметил, что региональное правительство не нуждается в людях, которые сидят в интернете «в рабочее время вместо своей непосредственной работы». По его словам, такие сотрудники занимают место тех, кто по-настоящему хочет трудиться.

«А у нас в интернет "упали" и по этим сайтам [ходят] непонятно каким, где сомнительные девушки выставляют свои фотографии или что-то еще. Вообще позор», — заявил губернатор, поручив областным министрам усилить контроль за подчиненными.

Сколько человек были уволены, не уточняется.

1 июля 2016 года в России вступила в силу статья закона «О государственной гражданской службе», которая обязывает будущих чиновников предоставлять данные обо всех своих страницах в интернете за последние три года при приеме на работу. Действующие работники госорганов должны отчитываться о виртуальной жизни до 1 апреля — как о доходах. Непредставление сведений может грозить чиновникам увольнением.