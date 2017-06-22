Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект об отмене новогодних каникул

«По вопросу упразднения новогодних каникул поступает много писем. Граждане России в начале нового года остаются без зарплаты и требуют вернуть рабочие дни в полной мере», - заявили в партии.

Если 31 декабря будет нерабочим днем, граждане смогут «спокойно подготовится к встрече Нового года без затрат рабочего времени, что имеет место в настоящее время», указывают авторы законопроекта. Если 31 декабря будет нерабочим днем, граждане смогут «спокойно подготовится к встрече Нового года без затрат рабочего времени, что имеет место в настоящее время», указывают авторы законопроекта.

Коммунисты предлагают закрепить статус выходных дней за 31 декабря, 1 и 7 января (Рождество Христово). Кроме того, праздничными днями в КПРФ предлагают сделать 18 марта (день воссоединения Крыма с Россией) и 7 ноября (день Октябрьской революции). Законопроект опубликован в парламентской электронной базе. Крым вошёл в состав России в 2014 году по результатам референдума.