В Совфеде рассказали о возможных последствиях инцидента со сбитым самолётом ВВС Сирии

По словам сенатора, данный конфликт может зайти очень далеко, и поэтому необходимо как можно скорее организовать встречу дипломатов заинтересованных сторон.

«Так сбивать воздушные судна недопустимо — получат ответный удар. Там стоят С-300 сирийской армии, наши С-400 стоят, поэтому всё это может привести к большому конфликту», — подчеркнул Джабаров.

Ранее стало известно, что в воскресенье 18 июня коалиция в главе с США сбила сирийский военный самолет.