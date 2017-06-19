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В Совфеде рассказали о возможных последствиях инцидента со сбитым самолётом ВВС Сирии
Первый зампред комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров в ходе беседы с RT заявил, что инцидент со сбитым коалицией во главе с США самолётом сирийских ВВС может привести к ответному удару со стороны правительственных сил ПВО.
По словам сенатора, данный конфликт может зайти очень далеко, и поэтому необходимо как можно скорее организовать встречу дипломатов заинтересованных сторон.
«Так сбивать воздушные судна недопустимо — получат ответный удар. Там стоят С-300 сирийской армии, наши С-400 стоят, поэтому всё это может привести к большому конфликту», — подчеркнул Джабаров.
Ранее стало известно, что в воскресенье 18 июня коалиция в главе с США сбила сирийский военный самолет.
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