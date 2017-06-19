Соловьев ответил требующим его увольнения россиянам

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию с требованием уволить его за резкие высказывания об участниках акции протеста в Москве в День России. Негативную реакцию создателей петиции на сайте Change.org вызвало то, что Соловьев назвал участников акции «двумя процентами вечного дерьма» и «детьми коррупционеров».

Между тем, в разговоре с «Ридусом» телеведущий заявил, что не намерен отказываться от своих слов.

«Я высказал свое мнение - да, резкое. Теперь спрашивают, как я посмел. Да, посмел! Я готов повторить все, что сказал. Как еще назвать людей, которые наплевали на 260 тысяч москвичей и пошли гадить им праздник? Я считаю, участники акции должны извиниться перед москвичами», - заявил Соловьев.

Он подчеркнул, что говорит о тех, кто вместо согласованной акции на проспекте Сахарова пришел на несогласованный митинг на Тверской, где в это время проходил фестиваль реконструкторов.

Напомним, 12 июня на проспекте Академика Сахарова прошел согласованный митинг, в то же время прошла несогласованная акция на Тверской улице. Действия митингующих на Тверской привели к давке.