СМИ: Путин посетит Удмуртию и Свердловскую область для оценки работы врио глав регионов

Президент России Владимир Путин в скором времени совершит рабочие поездки в Удмуртию и Свердловскую область, где проверит работу временно исполняющих обязанности глав этих регионов, пишет газета «Известия»

Отмечается, что Удмуртию Путин посетит до конца июня. Как сообщается, визит президента планировался еще до «прямой линии» и связан с вопросами оборонной промышленности. Однако сюда добавился вопрос аварийного жилья в республике после жалобы жительницы Ижевска в ходе «прямой линии».

В Екатеринбург Путин приедет в июле, где планирует посетить международную промышленную выставку «Иннопром-2017», которая пройдет с 10 по 13 июля.

«Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что визиты Владимира Путина также будут связаны и с инспекцией первых результатов работы врио глав регионов», — отмечает издание.