"Людям нравится. Уже, мне кажется, как "Спокойной ночи" смотрят", — сказала она в эфире телеканала "Мир"

Дипломат также ответила на вопрос, как ей удается все успевать при очень плотном графике.

"Я не все успеваю, от многого приходится отказываться. Конечно, основной удар — это своя собственная жизнь, ей в основном приходится жертвовать. У меня были хобби, сейчас просто на них не остается время, часть из них остались "законсервированными", — сказала она.