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Путин уволил ряд глав региональных силовых структур
Владимир Путин произвел несколько отставок и назначений в региональных силовых структурах.
Указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Глава государства освободил от должности нескольких руководителей региональных главков СКР, МВД, ФСИН и прокуратуры
Своих постов лишились руководитель управления СКР по Ленинградской области Алексей Маяков, заместитель начальника главного управления МВД по Свердловской области Владимир Романюк, начальник управления ФСИН по Московской области Анатолий Тихомиров и руководитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Сергей Феоктистов.
Этим же указом главой управления МВД по Ростовской области назначен Олег Агарков, а начальником транспортной полиции в Приволжском федеральном округе Александр Бережной.
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