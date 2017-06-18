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Захарова прокомментировала заявление Климкина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы дипломатического ведомства Украины Павла Климкина, который предложил НАТО поучиться у Украины, как вести себя с Россией.
Свои соображения глава украинского МИД изложил в интервью австрийскому изданию Profil.
Климкин заявил, что считает, что НАТО «есть чему поучиться» у его страны. По мнению министра, это тактика, сила и боеготовность . Он отметил, что «альянсу необходимо готовиться к новым вызовам». С Украиной, по мнению Климкина, это будет проще, чем без нее. «Мы показали, что мы боремся за нашу страну. Мы не являемся легкой мишенью», — сказал он. Он также констатировал, что вступление Украины в ЕС произойдет тогда, когда к этому будет готов сам Евросоюз, однако Киев не спешит с этим.
«Каждое слово, да что там - каждая буква прекрасна! С Украиной НАТО будет легче готовиться к новым вызовам, чем без неё. Знаете почему? Потому что одним вызовом будет меньше. А как вам заманчивое предложение Альянсу поучиться у Украины боеготовности, при том, что именно Киев заверяет всех в наличии в Донбассе "тысяч российских танков"», -- написала Захарова на своей странице в Facebook.
Она также сочла нелепыми слова словам министра про то, почему Украина ещё не в ЕС. По мнению Захаровой, эта конструкция «настолько совершенна, что прямо-таки универсальна». «Не верите? Пожалуйста:"Полет правительства Украины на Луну произойдёт тогда, когда к этому будет готова сама Луна, но Киев не спешит с этим"», -- пошутила она.
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