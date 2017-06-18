Уездные привычки

Четыре федеральные министерства попросились в «Москву-Сити»: с просьбой перевести сотрудников в современный деловой центр они обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву , сообщили СМИ. Министры уверены, что это повысит производительность труда. Где мечтали обустроить кабинеты российские чиновники и депутаты, а какие районы воспринимали как ссылку — вспоминала «Лента.ру»

Предполагается, что в новом здании министерства будут занимать около 70 тысяч квадратных метров. Сейчас госслужащие трудятся на территории 300 тысяч квадратных метров. Сокращение расходов на коммуналку — еще один аргумент в пользу переезда. Министры надеются справить новоселье уже во второй половине 2018 года.

Кабмин пытаются перевезти не впервые: в 2012 году Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента, поручил подготовить проект по размещению чиновников на территории Новой Москвы. «Органы управления разбросаны по территории Москвы, это неудобно», — объяснял он.

Без внимания не остались тогда и парламентарии, которых решили разместить в одном здании на окраине столицы. Идея объединить членов верхней и нижней палат под одной крышей не нова: в 1994 году правительство выделило 500 миллионов долларов на строительство парламентского центра на месте стадиона «Красная Пресня». В 2000-м спикер Думы Геннадий Селезнев предложил перенести обе палаты парламента в Санкт-Петербург, а мэр Москвы Юрий Лужков — на территорию «Москва-Сити».

Федеральное собрание в разные годы хотели вывезти и на Кутузовский проспект, и на место бывшей гостиницы «Россия», в поселок Коммунарка и на металлургический завод «Серп и Молот». Не могли власти определится, кого в первую очередь коллективно вывезти подальше от центра: кабмин, суды, депутатов, силовые ведомства или сразу всех? К консенсусу никто так и не пришел, все проекты подвисли, а потом внес коррективы кризис.

В этом году Медведев предложил новый подход к организации работы чиновников федерального и регионального уровня — так называемый open space. По его мнению, госслужащие проявят больше энтузиазма, работая бок о бок друг с другом: «Это совсем другой подход, он заключается в том, что представители и региональных, и федеральных властей находятся в одном офисе, в одном открытом зале, и решают одну и ту же задачу».

Пока федеральные чиновники осмысливают плюсы и минусы, региональные осваивают западный подход. Еще в декабре прошлого года губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пространство для работы чиновников в Доме правительства Подмосковья организуют как open space.

Если с переездом исполнительной власти вопрос оставался открытым, то с парламентом дело чуть было не дошло до новоселья: в 2014 году было решено перевести Госдуму и Совет Федерации на северо-запад Москвы, в Мневниковскую пойму. Народных избранников не воодушевила перспектива ездить на работу за кольцо, они даже обратились за поддержкой к Владимиру Путину . Однако в феврале 2016 года треволнения политиков разрешились: от идеи отказались из-за кризиса. Депутаты ГД по-прежнему заседают на Охотном Ряду, а члены Совет Федерации — на Большой Дмитровке.

После начала работы Госдумы седьмого созыва к вопросу о специальном центре для парламентариев вернулся лидер ЛДПР Владимир Жириновский . Выступая на первом пленарном заседании, он призвал народных избранников «скинуться» на строительство: «Может, кого-то вызвать к председателю Следственного комитета ? И быстро найдутся деньги на строительство».

В июне вдохновитель либерал-демократов пожаловался на здание Госдумы и призвал устроить ему реновацию по аналогии со столичной. Жириновский с возмущением напомнил, что в зале пленарных заседаний раньше обитали «уборщицы и вахтеры Госплана». Бюджетные деньги для этого не нужны, только «один рывок» (видимо, в собственный карман). Эмоциональность выступления политика мог спровоцировать случай с его однопартийцем: как раз в тот день под депутатом провалилось кресло в зале. «Такие случаи нас немного в стресс вводят», — негодовал Жириновский.

Жириновский не впервые озабочивается судьбой правительственных зданий. В начале марта глава ЛДПР предложил превратить Кремль в музей, а резиденцию президента перенести в другое место. В том же месяце он, устроив скандал на пленарном заседании Госдумы, пообещал «въехать в Кремль» после президентских выборов 2018 года и «расстреливать и вешать» оппонентов.

В конце прошлого года в новое здание на Кутузовском проспекте переехал центральный штаб «Единой России» . Переезд прошел добровольно и без скандалов. Депутат Госдумы от ЕР Виталий Милонов радовался новому офису, недобрым словом вспоминая архитектурные решения конца 1990-х: «На Банном (переулок возле станции метро «Проспект Мира» — прим. «Ленты.ру») — там вообще был ужас, неудобно, и место депрессивное, какое-то нагромождение безвкусное в стиле раннего Лужкова».

В регионах у партии власти с площадями дела складывались не так гладко. Зимой 2015 года из-за финансовых сложностей без крыши остались саратовские единороссы. Собственник старинного особняка, где размещалось региональное отделение «Единой России», потребовал оплатить долги, однако денег (около четырех миллионов рублей) у партии власти не нашлось. Для саратовских единороссов паковать коробки — дело привычное: одно время по приглашению ректора Саратовского государственного университета они занимались политикой в вузовских помещениях, но и оттуда были выставлены.

В Омской области с партийными помещениями развернулось целое представление. После выборов в законодательное собрание региона в офис, который долгое время занимало местное отделение «Справедливой России» , подселили либерал-демократов. Из-за проволочек активисты ЛДПР остались без ключей от помещения. Пикантности ситуации добавляло то, что политикам-конкурентам приходилось делить один туалет. В итоге справороссы съехали из привычного здания в деревянную избу постройки начала XX века, по официальной версии — из-за дорогой аренды.

Из-за долгов пытались выселить из приемной в Самаре депутата Госдумы шестого созыва Александра Хинштейна . Власти города через суд требовали с него семь миллионов рублей за аренду помещения, расходы на транспорт и связь. Парламентарий, в укор местной администрации, напомнил, что с обращениями в его приемную пришли 10 тысяч человек, и почти 40 процентов их вопросов удалось решить. Хинштейн утверждал, что конфликта с властями не хочет, но шпильку в их адрес все же вставил: «Я человек не амбициозный, я готов хоть с чертом лысым работать».