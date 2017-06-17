Американец Джереми Боулинг, задавший вопрос президенту России Владимиру Путину во время "прямой линии", рассказал журналистам РЕН ТВ о том, как он решился обратиться к политику и о том, как воспринял слова главы РФ.

"Я отправил свой вопрос на странице "Вконтакте" президента, потом я попросил своих друзей помочь мне, и тогда они стали распространять видео по интернету, предварительно сделав перевод на русский. И я, конечно, поразился, что это сработало", - рассказал американец.

По словам Боулинга, в США он видит русофобию повсеместно.

"Я считаю, это был действительно отличный ответ от президента Путина , я не ожидал никакого ответа в принципе, поэтому я был бы рад и удивлен любому, так что любой ответ важен для меня", - добавил он.

Он отметил чувство юмора Владимира Путина и заявил, что считает его естественным и открытым.

Напомним, "прямая линия" с президентом Путиным состоялась 15 июня. Американец Джереми Боулинг поинтересовался у главы РФ, как он относится к тому, что в Америке процветает русофобия.

В ответ российский лидер заявил, что Москва не считает Штаты своим врагом, а русофобия в Америке - результат внутриполитической борьбы.

По словам главы государства, недавно проведенный в Америке опрос показал, что американцы с уважением относятся к России. Путин выразил надежду на то, что отношения двух стран улучшатся.