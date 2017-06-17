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Кучерена раскрыл подробности знакомства Путина и Стоуна
Президент России Владимир Путин и американский кинорежиссер Оливер Стоун познакомились в театре. Как рассказал председатель Общественного совета при МВД России, член ОП РФ, адвокат Анатолий Кучерена, именно он и познакомил президента с режиссером.
«Это была непринужденная такая встреча, беседа, мы были в театре, мы наслаждались спектаклем», — заявил адвокат в эфире телеканала «Россия-24», сообщает РИА Новости.
Премьера документальной картины «Интервью с Путиным» состоялась 12-15 июня на канале Showtime. Первый канал приобрел у компании Showtime права на этот фильм, в России его покажут с 19 по 22 июня.
Стоун уже прокомментировал реакцию американских СМИ на его фильм. Он рассказал о раскручивании истерии вокруг России и ее лидера, которое напоминает «неделю ненависти» из романа-антиутопии «1984» писателя Джорджа Оруэлла, сообщает «Российская газета».
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