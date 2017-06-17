Кучерена раскрыл подробности знакомства Путина и Стоуна

РИА Новости «Это была непринужденная такая встреча, беседа, мы были в театре, мы наслаждались спектаклем», — заявил адвокат в эфире телеканала «Россия-24», сообщает

Премьера документальной картины «Интервью с Путиным» состоялась 12-15 июня на канале Showtime. Первый канал приобрел у компании Showtime права на этот фильм, в России его покажут с 19 по 22 июня.